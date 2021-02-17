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Dünya

İran'ın güneybatısında 5,6 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammet Kurşun   | 17.02.2021
İran'ın güneybatısında 5,6 büyüklüğünde deprem

Tahran

İran'da, Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dena ilçesi olan deprem, yerel saatle 22.05'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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