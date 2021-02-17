Euro
8.39
Dolar
6.96
BIST 100
1,540.59
Altın
1,775.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Suriye'de muhalifler, barışçıl çözüm için istekli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'de muhaliflerin ülkedeki krizde barışçıl çözüme ulaşılması konusunda istekli olduğunu söyledi.

Dmitri Chirciu   | 17.02.2021
Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Suriye'de muhalifler, barışçıl çözüm için istekli Fotoğraf: Aliia Raimbekova/AA

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye krizine siyasi çözüm için Astana formatının garantörü Türkiye, İran ve Rusya'nın heyetleri, rejim ve muhalefet temsilcilerinin de katılımıyla Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 15. Garantörler Toplantısı ardından basın toplantısı düzenledi.

Suriye'nin İdlib bölgesindeki duruma değinen Lavrentyev, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde durumun sakinleşmesine hazır olunduğunu görüyoruz ancak birçok şey ılımlı muhaliflere bağlı olacak." dedi.

Lavrentyev, muhaliflerin, İdlib’deki radikal grupların bölge dışına çıkmalarını sağlamak için yeterli güce sahip olduklarına dikkati çekerek, "Bu, durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olabilir." şeklinde konuştu.

Muhalif temsilcilerle Soçi’de bir araya geldiklerini dile getiren Lavrentyev, "Muhaliflerin, Suriye krizinde fedakarlık içeren alternatif barışçıl çözümlere ulaşılması konusunda arzulu olduklarını hissettik." ifadesini kullandı.

Lavrentyev, "Onları, Moskova’da ağırlamaya ve onlarla başka platformlarda çalışmaya hazırız. Onların, Suriye meselesi çözümü için mevcut yönetimin değiştirilmesi gibi radikal yaklaşımlardan vazgeçmesi önemli." yorumunda bulundu.

"Suriye’deki taraflar birbiriyle konuşmaya başladı"

Suriye Anayasa Komitesi'nin İsviçre’nin Cenevre kentindeki çalışmalarında ilerlemelerin görüldüğünü belirten Lavrentyev, "Suriye’deki taraflar, dolaylı olarak da olsa birbiriyle konuşmaya başladı. Bu istişareler esnasında gerçekten güzel fikirler ve öneriler sunuldu. Bunlar ileride bazı kararların alınmasında kullanılacak." dedi.

Lavrentyev, Birleşmiş Milletler (BM) heyetine Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in Suriye’deki tarafları müzakerelerde daha esnek olmaya ikna edeceği umudunu paylaştı.

"Rusya, ABD ile Suriye konusunda etkileşime hazır"

ABD’nin Suriye meselesi ile ilgili izlediği siyaseti değerlendiren Lavrentyev, "Sağduyunun hakim olacağını ve ABD’nin yeni yönetiminin, Donald Trump’ın başkanlık döneminde izlenen aşırı baskı kurma siyasetinden vazgeçeceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın, ABD ile Suriye konusunda etkileşime hazır olduğunu vurgulayan Lavrentyev, ABD’nin Suriye’de yasa dışı bulunduğuna işaret ederek "Amerikalılar, Washington kontrolündeki Amerikan şirketlerini petrol dahil Suriye’nin doğal kaynaklarını yağmalamak için kullanıyor. Bu kabul edilemez." yorumunu yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 85 milyonu geçti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 738 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti
BM: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile Kovid-19 aşısı gitmedi
Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da Kovid-19 aşısı yaptırılabiliyor

Benzer haberler

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Suriye'de muhalifler, barışçıl çözüm için istekli

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Suriye'de muhalifler, barışçıl çözüm için istekli

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, hafta sonu İran’ı ziyaret edecek

Sırbistan kültür alanında Türkiye ile iş birliğini geliştirmek istiyor

Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da Kovid-19 aşısı yaptırılabiliyor

Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da Kovid-19 aşısı yaptırılabiliyor
Dışişlerinden, Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı'na ilişkin açıklama: Ayrılıkçı gündemler bir kez daha reddedildi

Dışişlerinden, Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı'na ilişkin açıklama: Ayrılıkçı gündemler bir kez daha reddedildi
Ruhani, nükleer silahla ilgili açıklaması nedeniyle İstihbarat Bakanı Alevi'yi uyardı

Ruhani, nükleer silahla ilgili açıklaması nedeniyle İstihbarat Bakanı Alevi'yi uyardı