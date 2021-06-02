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Dünya

Ukrayna Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı halihazırdaki yaptırımların artık işe yaramadığını ve yeni bir yaptırımlar politikası geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Talha Yavuz   | 02.06.2021
Ukrayna Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar istiyor

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen, Ohio Senatörü Rob Portman ve Connecticut Senatörü Chris Murphy ile Kiev'de görüştü.

Görüşmede Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna sınırlarında ve ilhak ettiği Kırım'da uçak ve askeri teçhizatlarını artırdığını belirtti.

Rusya'nın birliklerini Ukrayna sınırlarından çekme açıklamasının sözde kaldığını aktaran Zelenskiy, bu ülkenin toplamda sadece 10 bin civarında asker geri çektiğini kaydetti.

Zelenskiy, ABD'ye askeri desteği için teşekkür ederek Ukrayna'nın savunma yeteneklerini artırmak için daha fazla yardım umduğunu aktardı.

Rusya'ya karşı halihazırdaki yaptırımların artık işe yaramadığını belirten Zelenskiy, "Baskı uygulamakla beraber, yeni formatta bir yaptırımlar politikası geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Shaheen de Rusya'ya Ukrayna sınırlarından askeri tahkimatını geri çekmesi için çok güçlü bir sinyal vermeleri gerektiğini bildirdi.

Ayrıca görüşmede video konferans yoluyla senatörlere Donbas'taki duruma ilişkin bilgi verildi.

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