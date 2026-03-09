İran, İsrail'e art arda 3 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi
İran, Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e art arda 3 dalga halinde misilleme saldırıları yaptı.
Ankara
Saldırıların iki dalgası ülkenin kuzey kesimlerini hedef alırken, bir dalgası ise başkent Tel Aviv'in de yer aldığı orta kesimlere yönelik gerçekleştirildi.
- Petrol depolarına saldırı sonrası Tahran’da gökyüzünü siyah duman kapladı
- İran ordusu bu geceden itibaren "taarruz operasyonlarını" artıracağını duyurdu
- ABD-İsrail'in saldırısında öldürülen Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni lideri olarak seçildi
İran'ın misilleme saldırısında çok başlıklı füze kullanması dikkat çekti.
İran'ın misillemesi nedeniyle ülkenin büyük bir kısmında sirenler çalarken milyonlarca İsrailli sığınaklara girdi.
Başkent Tel Aviv ve Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, ülkenin orta kesimindeki Lod ve Rishon Lezion kentlerine şarapnel parçalarının isabet ettiği ve hasar meydana geldiği aktarıldı.
İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (Kızıl Davud Yıldızı) ilk belirlemelere göre, 40 yaşında bir kadının şarapnel etkisiyle yaralandığını duyurdu.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise ülkenin kuzeyine gerçekleştirilen misillemelerde, bazı boş alanlara isabetlerin olduğunu bildirdi.
İran'ın füze saldırısını başlatmasının ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu belirtildi.
Saldırı tehdidi altındaki bölgelerdeki vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları giderken, İsrail ordusu halka en yakın sığınağa gitmeleri talimatını verdi.
İran'ın yeni füze saldırısının hemen ardından İsrail'in kuzeyinde ve orta kesimindeki Netanya kentinde sirenler çaldı.
Öte yandan İran basını, Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e ilk füze saldırısının başlatıldığını yazdı.
İran medyası: Tahran'da patlama sesleri duyuldu
Mehr Haber Ajansı, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri geldiğini duyurdu.
Bazı İran kanalları ise patlamanın kentin batısında meydana geldiğini aktardı.
İran ordusu: Yeni liderin seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine saldırı düzenlendi
Asriran haber sitesi, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 30'uncu dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "İran liderinin seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine düzenlenen operasyonda, Hürremşehr, Fettah ve Hayber füzeleri ile insansız hava araçları (İHA) kullanılmıştır." ifadesi yer aldı.
Kuveyt’te elektrik santralinde yangın çıktığı, 1 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi
Kuveyt Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Sabbiye Elektrik Santrali ve Su Arıtma Tesisi'nde bulunan yakıt tanklarından birinde çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarına önleme yaptığını, 1 İHA’nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıkladı.
Olaylarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Ordudan yapılan açıklamada, dün sabahın erken saatlerinden bu yana ülke topraklarına yönelen 7 balistik füze ile 5 insansız hava aracının (İHA) tespit edildiği, bunlardan 3 füze ile 2 İHA’nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Atılan İHA'lardan 2'sinin Kuveyt Uluslararası Havalimanı çevresini hedef aldığı ve yakıt depolarında patlamaya yol açtığı kaydedildi.
BAE'de şarapneller, Foz petrol bölgesinde yangına yol açtı
BAE’nin Fuceyre Emirliği’nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemleri ülkeye yönelik bir saldırıyı engellerken düşen şarapnellerin Foz petrol bölgesinde yangına yol açtığı belirtildi.
Açıklamada, engellenenin füze mi insansız hava aracı mı olduğu belirtilmedi.
Olayda herhangi bir yaralanmanın kaydedilmediği bildirilen açıklamada, halktan bilgileri yalnızca resmi kaynaklardan almaları istendi.
Suudi Arabistan: 1 balistik füze ve 2 İHA'ya müdahale edildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Riyad'ın güneydoğusundaki el-Harc kentinde bulunan El-Emir Sultan Hava Üssü'nü hedef alan balistik füzeye müdahale edildiği ve füzenin imha edildiği aktarıldı.
Başkent Riyad'ın kuzeyinde de 2 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.
Katar'da patlama sesleri duyulduğu, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediği bildirildi
Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke topraklarını hedef alan füze saldırılarının önlendiği belirtildi.
Başkent Doha'da patlama sesleri duyulurken, cep telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderildi.
Vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlerden evlerinde kalmaları ve açık alanlardan uzak durmaları istendi.