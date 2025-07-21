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Dünya

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmeler, İstanbul'da yapılacak

İran devlet televizyonu, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Ahmet Dursun  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmeler, İstanbul'da yapılacak

Tahran

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