İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmeler, İstanbul'da yapılacak
İran devlet televizyonu, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
Tahran
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