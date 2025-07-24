Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eylül ayında ülkesinin Filistin devletini resmi olarak tanıyacağını açıkladı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirdi.
Ankara
Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullandı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını eylül ayında yapılacak BMGK toplantısında resmen ilan edeceğini açıkladı.
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Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin “Gazze’deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması” olduğunu belirtti.
Derhal ateşkes sağlanması, Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’ye geniş çaplı insani yardımların ulaştırılması çağrısını yineleyen Macron, Hamas’ın silahsızlandırılması gerektiğini vurguladı.
Macron, "Aynı zamanda Hamas’ın silahsızlandırılması garanti edilmeli, Gazze güvenli hale getirilip yeniden inşa edilmeli. Son olarak, Filistin devleti kurulmalı, ayakta kalması sağlanmalı. (Hamas'ın) silahsızlanmayı kabul ederek ve İsrail’i tanıyarak Orta Doğu’da herkesin güvenliğine katkı sunmasına izin verilmeli." dedi.
Sorunun çözümü konusunda “başka bir alternatifin olmadığını” kaydeden Macron, “bölgede barışın mümkün olduğunu gösterme sorumlulukları” bulunduğunu söyledi.
Fransa ve Suudi Arabistan 28-30 Temmuz tarihlerinde Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.
İrlanda, Fransa'nın kararını memnuniyetle karşıladı
İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni eylülde tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Harris, X'teki hesabından, Macron'un Filistin Devleti'ni tanıyacağı yönünde yaptığı açıklamayı alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eylülde (Filistin'i) tanıyacağı açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.
Bu adımın iki devletli çözüme önemli katkı sunacağını kaydeden Harris, bunun İsrailli ve Filistinliler için kalıcı barış ve güvenlik için tek yol olduğuna vurgu yaptı.
Harris, 28-30 Temmuz'da New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde yapılacak Uluslararası Filistin Konferansı'nın önemli bir adım olacağına işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Macron'un da dediği gibi barış mümkün. Herkesi acil ateşkesi, esirlerin salıverilmesini ve gerekli insani yardımın Gazze'ye girişini sağlamak üzere çabalarını iki katına çıkarmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.
İrlanda ise Norveç ve İspanya'yla birlikte 28 Mayıs 2024'te Filistin'i resmen tanıdığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.