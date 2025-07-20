Dolar
40.39
Euro
46.93
Altın
3,350.07
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran ile Avrupa nükleer görüşmelere başlama konusunda anlaştı

İran ile 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde nükleer görüşmelere başlama konusunda anlaştığı bildirildi.

Ahmet Dursun  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
İran ile Avrupa nükleer görüşmelere başlama konusunda anlaştı

Tahran

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın ismi açıklanmayan diplomatik kaynağına dayandırdığı habere göre, İran ile üç Avrupa ülkesi müzakerelerin esası üzerinde mutabakata vardı ancak müzakerelerin zamanı ve yeri konusunda istişareler devam ediyor.

Pazar günü Cenevre veya Viyana'da yapılacağı öngörülen görüşmelerin dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirileceği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu
Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Türk Devletleri Teşkilatında, İslam İşbirliği Teşkilatında temsil edilen bir KKTC var
MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında siyasi partileri ziyaret edecek

Benzer haberler

İran ile Avrupa nükleer görüşmelere başlama konusunda anlaştı

İran ile Avrupa nükleer görüşmelere başlama konusunda anlaştı

Avrupalılar ortalama 37,2 yıl çalışıyor

The Guardian gazetesi: Gazze'ye saldırılarda kullanılan bombaların parçaları Avrupa'dan tedarik ediliyor

AB, Rusya'ya uygulanacak yaptırım paketini onayladı

AB, Rusya'ya uygulanacak yaptırım paketini onayladı
Küresel piyasalar iyi gelen bilançolardan güç buluyor

Küresel piyasalar iyi gelen bilançolardan güç buluyor
Putin, AB’nin Rus gübresine yönelik kısıtlamalarını “ahmaklık” şeklinde nitelendirdi

Putin, AB’nin Rus gübresine yönelik kısıtlamalarını “ahmaklık” şeklinde nitelendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet