Dolar
33.24
Euro
36.23
Altın
2,441.45
ETH/USDT
3,007.80
BTC/USDT
61,972.00
BIST 100
10,473.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Dünya

İran: Heniyye suikastı İsrail tarafından 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketle yapıldı

İran, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye başkent Tahran'da düzenlenen suikastın 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir roketle gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ahmet Dursun  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
İran: Heniyye suikastı İsrail tarafından 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketle yapıldı

Tahran

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'da resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin incelemelerin sonuçları paylaşıldı.

Suikastın, İsrail tarafından tasarlanıp uygulandığı ve ABD'nin de eyleme destek verdiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı, yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Heniyye'nin "intikamının doğru zaman ve yerde kesinlikle alınacağı" aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de sağlık çalışanları Gazze için sessiz yürüyüşlerini sürdürdü
"Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olmak için resmi başvurusunu birkaç gün içinde yapacak"
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den UAD'deki "soykırım" davasına ilişkin açıklama
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış, diğer yerlerde az bulutlu ve açık hava bekleniyor
Sahil Güvenlik, 7 ayda 28 bine yakın düzensiz göçmene müdahale etti

Benzer haberler

İran: Heniyye suikastı İsrail tarafından 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketle yapıldı

İran: Heniyye suikastı İsrail tarafından 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketle yapıldı

Hava yolu şirketleri, güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan'a uçuşlarını askıya alıyor

Pegasus'tan bu geceki İran, Irak ve Ürdün uçuşlarına düzenleme

THY, bu geceki İran uçuşlarını yarına erteledi

THY, bu geceki İran uçuşlarını yarına erteledi
Singapur Havayolları uçuşlarında İran hava sahasını kullanmayacak

Singapur Havayolları uçuşlarında İran hava sahasını kullanmayacak
Polonya'dan vatandaşlarına "İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısı

Polonya'dan vatandaşlarına "İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet