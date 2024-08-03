Dolar
33.24
Euro
36.23
Altın
2,441.45
ETH/USDT
2,979.90
BTC/USDT
61,555.00
BIST 100
10,473.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas'ın İran temsilcisine göre, Heniyye büyük olasılıkla dışarıdan füze ya da mermiyle öldürüldü

Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid el-Kaddumi, Hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, dışarıdan gelen bir füze ya da mermiyle öldürülmüş olabileceğini öne sürdü.

Mohamed Majed, Gülşen Topçu  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Hamas'ın İran temsilcisine göre, Heniyye büyük olasılıkla dışarıdan füze ya da mermiyle öldürüldü

Gazze

ABD'de New York Times gazetesi, Heniyye’nin, kaldığı konuta aylar önce gizlice yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğünü iddia ederken, Hamas'ın İran'daki temsilcisi Kaddumi konuyla ilgili farklı açıklamalarda bulundu.

Kaddumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Saldırının gerçekleştiği) Odanın dışarıya bakan duvarlarının ve tavanının (patlama sonucu) yıkıldığı göz önüne alındığında, büyük olasılıkla mekana dışarıdan füze veya mermi isabet etti. Tabii bu teknik raporlarla belirlenecek." dedi.

İran'daki ilgili kurumlardan şu ana kadar Heniyye'nin nasıl öldürüldüğüne dair resmi açıklama yapılmadığına işaret eden Kaddumi, teknik ekibin, gerçekleri ortaya çıkarmak için yoğun şekilde çalıştığını ancak henüz yeni bir sonuca ulaşamadığını söyledi.

Kaddumi, "Heniyye'nin kanı henüz kurumadı. Defnedileli çok kısa bir süre oldu. Bu nedenle bu konuda bilimsel raporun çıkması için henüz erken. Biz de İran'daki kardeşlerimizi bekliyoruz, bakalım ne diyecekler." diye konuştu.

Heniyye'nin Tahran ziyareti ve kaldığı mekanla ilgili de konuşan Kaddumi, "Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreninden döndük. Tören sonrası Heniyye ve İran İslami Şura Meclisi'nden törene katılanlar Cumhurbaşkanı ile akşam yemeğine davetliydi. Heniyye daha sonra Tahran'a geldiğinde sıklıkla kaldığı ikametgahına gitti." ifadelerini kullandı.

Söz konusu mekanın, başbakanlar ve dışişleri bakanları gibi üst düzey misafirlerin ağırlandığı bir yer olduğunu kaydeden Kaddumi, "Heniyye 4. katta kaldı. O katta başkaları da vardı yani sadece Heniyye'ye tahsis edilmiş değildi. Burası bizim ağırlandığımız devlete ait bir mekandı." diye konuştu.

New York Times'ın suikastla ilgili iddialarının doğruluğunu sorgulayan Kaddumi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"New York Times muhabiri acaba o bombayı kendisi mi yerleştirdi, yoksa hedef alınan mekanla ilgili ellerinde resmi ve fotoğraflı raporlar mı var? Bu mantıksız bir iddia ve hiçbir bilimsel veriye dayanmıyor. Ortaya attıkları hikaye tam bir saçmalık. Şehit (Heniyye), eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi öldüğünde de aynı yerde misafir edildi. O zaman suikast neden şimdi gerçekleşti? ABD'den yeşil ışık şimdi geldiği için mi, yoksa o vakit onu öldürmemeye dikkat ettikleri için mi?"

Kaddumi, halihazırda, İsrail'den uluslararası düzeyde nasıl hesap sorulacağıyla ve "ABD'nin arka çıktığı Siyonist varlığın bitmek tükenmek bilmeyen fanatizmine karşı" nasıl birlik olunacağıyla meşgul olunması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

New York Times, 1 Ağustos'taki haberinde, Heniyye’nin ölümüne neden olan bombanın yaklaşık iki ay önce İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından korunan ve üst düzey misafirlerin ağırlandığı konuta gizlice sokularak Heniyye’nin kaldığı odaya yerleştirildiğini öne sürmüştü. Heniyye’nin gece 02.00 civarında odada olduğunun teyit edilmesinden sonra bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını iddia etmişti.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde boğulmalara karşı teyakkuzda
Orman yangını sayısı artarken etkilenen alan azalıyor
Yargıtay, kayınvalide ve kayınbabaya "anne, baba" diye hitap etmemeyi boşanmada kusur saydı
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Filyos'a ulaştı
Milli İstihbarat Akademisinden "İsrail'de Radikal Sağ" raporu

Benzer haberler

Heniyye'nin oğlu Abdusselam, işgal ve soykırıma rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi

Heniyye'nin oğlu Abdusselam, işgal ve soykırıma rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi

Hamas'ın İran temsilcisine göre, Heniyye büyük olasılıkla dışarıdan füze ya da mermiyle öldürüldü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail yönetimi barıştan yana olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır

Mavi Marmara'ya binebilmek için aldığı Heniyye imzalı atkıyı 14 yıldır saklıyor

Mavi Marmara'ya binebilmek için aldığı Heniyye imzalı atkıyı 14 yıldır saklıyor
Heniyye suikastı: İsrail siyasi çözümü engellemeye çalışıyor

Heniyye suikastı: İsrail siyasi çözümü engellemeye çalışıyor
İsmail Heniyye'nin cenaze töreni için Doha'da yoğun güvenlik önlemleri alındı

İsmail Heniyye'nin cenaze töreni için Doha'da yoğun güvenlik önlemleri alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet