Dolar
33.17
Euro
35.97
Altın
2,459.95
ETH/USDT
3,153.20
BTC/USDT
64,701.00
BIST 100
10,574.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e geçiş yapıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ortak basın toplantısı düzenliyo
logo
Dünya

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin cenazesi Katar'da toprağa verildi

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar’ın başkenti Doha’da cenaze töreni düzenlendi.

Mümin Altaş, Ali Kemal Akan, Ali Altunkaya  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin cenazesi Katar'da toprağa verildi Fotoğraf: Ahmet Okur / AA

Doha

Dün akşam saatlerinde Tahran’dan Katar’a getirilen Heniyye’in cenazesi, hastane morgundan alınarak İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'ne getirildi. Burada cuma namazını müteakip, Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin kıldırdığı cenaze namazına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri de katıldı.

Çok sayıda yetkilinin katıldığı cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği birer konuşma yaptı.

Törenin ardından İsrail karşıtı sloganlar, dualar ve tekbirlerle uğurlanan Heniyye'nin naaşı, Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedildi.

Defin işleminin ardından Kurtulmuş ve Yılmaz, İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye ve torunlarına taziyelerini iletti.

Kurtulmuş, burada Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Meşal ile görüşerek taziyelerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan yarın Etiyopya'yı ziyaret edecek
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki
Camilerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
DMM, "Anayasa Mahkemesinin internet sitesi erişime kapatıldı" iddiasını yalanladı
DMM'den AYM'nin İletişim Başkanlığına ilişkin verdiği kararla ilgili iddialara yönelik açıklama

Benzer haberler

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin cenazesi Katar'da toprağa verildi

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin cenazesi Katar'da toprağa verildi

Camilerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Heniyye'nin Doha'daki cenaze törenine katılacak

İran: Heniyye'nin kanının yerde kalmaması için vereceğimiz karşılığı değerlendiriyoruz

İran: Heniyye'nin kanının yerde kalmaması için vereceğimiz karşılığı değerlendiriyoruz
Beyaz Saray, Heniyye suikastıyla ilgili haberleri "teyit edemeyeceğini" açıkladı

Beyaz Saray, Heniyye suikastıyla ilgili haberleri "teyit edemeyeceğini" açıkladı
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet