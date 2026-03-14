Japon futbol efsanesi Honda'nın İran'a verdiği destek sonrası ABD'li şirket reklam anlaşmasından vazgeçti

Japon futbolunun önde gelen isimlerinden Keisuke Honda, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımını desteklemesinin ardından ABD'li bir şirketin reklam anlaşmasından vazgeçtiğini duyurdu.

Fatih Erel  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Fotoğraf: Asanka Brendon Ratnayake/AA

İstanbul

39 yaşındaki eski Japon futbolcu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Biliyorum çok hassas bir konu ama şahsen İran'ın Dünya Kupası'na katılmalarını istiyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra yaptığı başka bir paylaşımında ise eski futbolcusu, "Görünüşe göre Dünya Kupası'na yetişmesi muhtemel olan bir ABD şirketinin reklamı, İran Milli Takımı'na destek açıklamam nedeniyle askıya alındı. Berbat kararlar alan şirketler, onlarsız daha iyiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbol kariyerini 2024 yılı sonunda bitiren Keisuke Honda, daha önce Milan, Botafogo, Vitesse gibi takımlarda forma giydi. Honda, Japonya Milli Takımı forması altında ise 98 maçta 37 gol kaydetti.

