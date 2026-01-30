Dolar
Dünya

İran Cumhurbaşkanı, diplomasinin başarılı olması için ABD'nin tehditlerden kaçınması gerektiğini belirtti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile diplomatik girişimlerin başarılı olabilmesi için ilgili tarafların iyi niyet göstermesi ve Washington'un bölgede savaş kışkırtıcılığı ile tehdit içeren eylemlerden kaçınması gerektiğini belirtti.

Ahmet Dursun  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
İran Cumhurbaşkanı, diplomasinin başarılı olması için ABD'nin tehditlerden kaçınması gerektiğini belirtti

Ankara

İran Cumhurbaşkanlığı, Pezeşkiyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre görüşmede iki cumhurbaşkanı, güncel bölgesel sorunlar hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunurken, sorunların çözümü için diplomatik, etkileşim odaklı ve diyalog temelli çözümlerin benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan ve Pezeşkiyan, bölgede her türlü provokatif, gerilim oluşturucu ve savaş kışkırtıcı eylemden kaçınılmasının önemini vurguladı.

ABD ile diplomatik girişimlerin başarılı olabilmesi için ilgili tarafların iyi niyet göstermesi ve Washington'un bölgede savaş kışkırtıcılığı ile tehdit içeren eylemlerden kaçınması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, etkin diplomasi ve diyalog temelli süreçlerin oluşturulmasının karşılıklı güven ortamının sağlanmasını gerektirdiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, ülkesinin uluslararası hukuk çerçevesinde "onurlu diplomasiyi" ilerletme konusundaki ilkeli politikaya bağlılığını vurgularken, İran'ın yaklaşımının diyalog, karşılıklı saygı, tehdit ve şiddetin reddi ve kazan-kazan mantığına dayandığını kaydetti.

