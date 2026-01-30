Dolar
43.50
Euro
51.81
Altın
4,988.52
ETH/USDT
2,721.40
BTC/USDT
82,331.00
BIST 100
13,794.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Koray Taşdemir  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı'nı da bugün kabul edeceğini belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazan ayı öncesi market denetimleri yoğunlaştırıldı
FETÖ iltisaklı terör propagandası ve dezenformasyon yapan 379 hesaba erişim engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
İzmir'de yağmur nedeniyle su basan ev ve iş yerlerinde temizlik yapılıyor
Aydın'daki Çıldır Havalimanı'nda ticari uçuş özlemi sona eriyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Bugünkü endişem halkın geçim ve barınma sorunudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İnternet kısıtlamasının kaldırılması yönünde tavsiyede bulundum

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İnternet kısıtlamasının kaldırılması yönünde tavsiyede bulundum
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Liderimize yönelik bir saldırı, İran halkıyla topyekün savaş anlamına gelir

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Liderimize yönelik bir saldırı, İran halkıyla topyekün savaş anlamına gelir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet