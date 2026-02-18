Dolar
43.76
Euro
51.58
Altın
4,980.45
ETH/USDT
1,940.90
BTC/USDT
66,253.00
BIST 100
14,259.90
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşmak istemiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin çeşitli ülkelerin doğal kaynaklarını ele geçirmek istediğini belirterek, "Biz savaşmak istemiyoruz." dedi.

Tolga Akbaba  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşmak istemiyoruz

İstanbul

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Loristan eyaletinde sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Pezeşkiyan burada yaptığı açıklamada, ABD’nin İran'daki demokrasi konusunda duyduğu endişenin bir aldatmacadan ibaret olduğuna vurgu yaparak, "ABD, Venezuela petrolünü ele geçirmek istediğini açıkça söyledi. Aynı şekilde Kanada ve diğer ülkelere karşı da benzer bir tutum içerisinde. Biz savaşmak istemiyoruz. Savaşı kenara bırakmamız gerektiği inancını taşıyorum. Ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz." İfadelerini kullandı.

Ülkesi ile alakalı meseleler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, "Loristan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Sistan-Beluçistan, Kuzey ve Güney Horasan, Huzistan ve hatta birçok bölgede adaletsiz bir durum olduğunun farkındayız. Ancak bu adaletsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Elbette bunlar bir anda çözülebilecek sorunlar değil." şeklinde konuştu.

Pezeşkiyan ayrıca, İran toplumun büyük bir baskı altında olduğunu ve bu nedenle "yaralandığını" belirterek, aydınlar, sosyologlar, girişimciler, din adamları ve toplumun önde gelen kanaat liderleriyle birlikte bu baskıyı hafifletmeleri gerektiğini söyledi.

