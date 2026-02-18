Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesinde genel af ilan etti
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yayımladığı kararnameyle genel af ilan etti.
Şam
Cumhurbaşkanı Şara, ramazan ayına girerken genel af kararnamesi yayınladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kararnameye göre müebbet hapis cezaları, 20 yıl süreli hapis cezasına indirilecek, geçici ağır hapis cezalarının ise yarısı affedilerek, kabahatler ile bazı suçlarda verilen cezaların tamamı kaldırılacak.
Genel af kararnamesiyle, kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına ilişkin düzenlemeler ile Suriye lirası dışında işlem yapılmasına ilişkin yasa kapsamındaki bazı suçlar affa dahil edildi.
Silah ve mühimmat suçlarında, silahların kararın yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi şartıyla cezanın tamamı affedildi.
Kaçırma suçlarında ise mağdurun gönüllü ve karşılıksız serbest bırakılması ve belirlenen süre içinde teslim olunması şartı getirildi.
Kararname, sağlık durumu ağır olanlar ile belirli bir yaşın üzerindeki hükümlüler için de özel hükümler içeriyor. Sağlık veya yaş durumları nedeniyle özel koşullara sahip olanların, ilgili tıbbi kurulların değerlendirmesi sonrasında aftan yararlanabileceği bildirildi.
Öte yandan işkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ile bazı ağır nitelikli suçlar af kapsamı dışında bırakıldı.
Arap ülkelerinde ramazan ayında devlet başkanlarının belirli sayıda mahkum için af çıkardığı örneklere rastlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.