Dolar
43.76
Euro
51.58
Altın
4,980.45
ETH/USDT
1,940.90
BTC/USDT
66,253.00
BIST 100
14,259.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesinde genel af ilan etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yayımladığı kararnameyle genel af ilan etti.

Ömer Koparan  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesinde genel af ilan etti

Şam

Cumhurbaşkanı Şara, ramazan ayına girerken genel af kararnamesi yayınladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kararnameye göre müebbet hapis cezaları, 20 yıl süreli hapis cezasına indirilecek, geçici ağır hapis cezalarının ise yarısı affedilerek, kabahatler ile bazı suçlarda verilen cezaların tamamı kaldırılacak.

Genel af kararnamesiyle, kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına ilişkin düzenlemeler ile Suriye lirası dışında işlem yapılmasına ilişkin yasa kapsamındaki bazı suçlar affa dahil edildi.

Silah ve mühimmat suçlarında, silahların kararın yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi şartıyla cezanın tamamı affedildi.

Kaçırma suçlarında ise mağdurun gönüllü ve karşılıksız serbest bırakılması ve belirlenen süre içinde teslim olunması şartı getirildi.

Kararname, sağlık durumu ağır olanlar ile belirli bir yaşın üzerindeki hükümlüler için de özel hükümler içeriyor. Sağlık veya yaş durumları nedeniyle özel koşullara sahip olanların, ilgili tıbbi kurulların değerlendirmesi sonrasında aftan yararlanabileceği bildirildi.

Öte yandan işkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ile bazı ağır nitelikli suçlar af kapsamı dışında bırakıldı.

Arap ülkelerinde ramazan ayında devlet başkanlarının belirli sayıda mahkum için af çıkardığı örneklere rastlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunca Nehri'nde debinin yükselmesi nedeniyle uyarı seviyesi "kırmızı"ya yükseltildi
Galata Kulesi'ne ramazana özel görseller yansıtıldı
Birçok ilde ramazanın gelişi fener alayı ile kutlandı
Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesinde genel af ilan etti

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesinde genel af ilan etti

Avustralya, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı vatandaşının ülkeye girişini yasakladı

Sınır ihlallerini sürdüren İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde baskınlar düzenledi

Suriye’nin kuzeybatısındaki kamplarda yaşayanlar ramazan ayına zor şartlarda giriyor

Suriye’nin kuzeybatısındaki kamplarda yaşayanlar ramazan ayına zor şartlarda giriyor
Albanese, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı Avustralyalıların iadesini kabul etmeyeceklerini söyledi

Albanese, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı Avustralyalıların iadesini kabul etmeyeceklerini söyledi
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde 2 sivili daha alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde 2 sivili daha alıkoydu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet