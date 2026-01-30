Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta muhataplarımıza aktardık

Ekip  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta muhataplarımıza aktardık Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Ankara
İranlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta muhataplarımıza aktardık. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz." dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
