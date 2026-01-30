Dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Sivas Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nde kış güzelliği

Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Muradiye Şelalesi kısmen dondu.

Necmettin Karaca  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nde kış güzelliği Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Metrelerce yükseklikten akan ve her mevsim farklı manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelalenin çevresi, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Kısmen buzla kaplanan şelaleye gelen vatandaşlar, karla bütünleşen manzaranın tadını çıkardı.

Şelalenin buz tutan bölümleri ile karla kaplanan çevresi dronla görüntülendi.

