Gündem

Yasa dışı bahis soruşturmasında Veysel Şahin'in mal varlığına el konuldu

"Yasa dışı bahis" platformlarına altyapı desteği sağladığı ve bahis oynattığı iddia edilen şüpheli Veysel Şahin'in mal varlığına, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu.

Zeynep Yeşildal  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Istanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, şüpheli Veysel Şahin’in yasa dışı bahis platformları üzerinden yasa dışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunmasına ilişkin "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada, MASAK raporu düzenlendi.

Söz konusu MASAK analizinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda, şüphelinin haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Bu kapsamda, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla Şahin’e ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına resen el konuldu.

Soruşturmada, şüpheli Veysel Şahin'e ait 460 milyon avro değerindeki kripto varlıkları, hesabın bulunduğu global şirket tarafından donduruldu.

Şüpheli Şahin'in Türkiye'ye iade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

