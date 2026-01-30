Dolar
Dünya

İran Dışişleri Bakan Erakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgede ciddi zorluklar yaşandığını ve Türkiye ile her zaman yakın istişare halinde olduklarını belirtti.

Ahmet Dursun  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
İran Dışişleri Bakan Erakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz

Ankara

Erakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Erakçi, burada İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "İran ve Türkiye iki büyük komşu ülkedir ve siyasi, ekonomik, kültürel alanların yanı sıra bölgesel konularda da daima yakın istişare halinde olduk. Bölgede ciddi zorluklar var, ABD ve diğerleri tarafından ifade edilen hedefler Türkiye ile daha yakın istişareleri gerekli kılıyor." diye konuştu.

Erakçi, Türk yetkililerle görüşmelerde bölgesel zorluklara bir çözüm bulmak için görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

Avrupa Birliği'nin (AB), İran Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütü" ilan etme kararına da değinen Erakçi, "Devrim Muhafızlarına karşı girişimleri stratejik bir hata. Avrupalılar kısa sürede hata yaptıklarının farkına varacaklar." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile İstanbul'da bir araya gelecek. İki bakanın görüşme sonrasında 13.45'te ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Erakçi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

Erakçi'nin ziyareti, ABD-İran hattında tansiyonun yeniden yükseldiği ve Washington'un Tahran'a karşı askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor.

İran Dışişleri Bakan Erakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz

