Gündem

Bakan Işıkhan: 500 Bin Konut Projesi, hayata geçirilmiş en büyük sosyal devlet projelerinden birisidir

Bakan Işıkhan, "500 Bin Konut Projesi, Türkiye'nin hem sosyal hem de kentsel dönüşüm tarihinde bugüne kadar atılmış en büyük adım, hayata geçirilmiş en büyük sosyal devlet projelerinden birisidir." ifadelerini kullandı.

Hayati Akçay  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Bakan Işıkhan: 500 Bin Konut Projesi, hayata geçirilmiş en büyük sosyal devlet projelerinden birisidir Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ordu'da Atatürk Kültür Merkezi'nde "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında düzenlenen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kura Çekilişi'nde yaptığı konuşmada, "Ev Sahibi Türkiye" diyerek yola çıktıkları konut seferberliğinde Ordu'da 3 bin 334 kişiyi ev sahibi yapacak kuraların çekilişini gerçekleştireceklerini söyledi.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonumuz var. Türkiye olarak artık bu vizyona tam anlamıyla kilitlenmiş durumdayız. Hamdolsun ki bu hedefi gerek iç politikada, gerekse dış politikada, çalışma hayatından ekonomiye, sağlıktan eğitime, kültürden sosyal politikalara kadar her alanda kendimize mihenk olarak belirledik." diye konuştu.

Işıkhan, Yüzyılın Konut Projesi'nin böyle bir aklın ve anlayışın eseri olduğunu anlatarak, "Ülkemiz için önemli bir dönüm noktası olarak gördüğümüz 500 Bin Konut Projesi, Türkiye'nin hem sosyal hem de kentsel dönüşüm tarihinde bugüne kadar atılmış en büyük adım, hayata geçirilmiş en büyük sosyal devlet projelerinden birisidir." ifadelerini kullandı.

Toplumun huzuru, mutluluğu ve gücünün, vatandaşların evlerinde başladığına işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ev demek, aile, birlik, beraberlik, üretim, dayanışma demektir. Bu şuurla, Türkiye'nin gücü de çalışan, üreten, aynı çatı altında birbirine destek olan ve paylaşan insanlarından geliyor. Devletimiz, sosyal devlet anlayışıyla, devlet-millet işbirliğine inanarak, geçmişten bugüne barınma gibi en temel ihtiyaçlar hususunda hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemiş, millete hizmet sevdasıyla çalışan kadrolar eliyle daima vatandaşımızın yanında olmuştur. Hükümetimizin çeyrek asra yaklaşan iktidarı boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz milletimizin ve ülkemizin menfaatleri için gece gündüz çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz."

Bakan Işıkhan, bu çabayı, özveriyi ve gayreti en iyi Karadeniz'in özü sözü bir, mert ve vefalı insanlarının bildiğini dile getirerek, "Ordu'nun geçmişini de bugününü de en iyi sizler bilirsiniz. Şehrimize hangi hizmetleri kazandırdığımıza en yakın şahit, sizlersiniz." dedi.

"Şehirlerimizi eskisinden çok daha sağlam, çok daha modern pırıl pırıl evlerle donattık"

Bakan Işıkhan, 6 Şubat depremlerinde 11 ilde büyük yıkım yaşandığını hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bize, 'Bu facianın altından kalkamazlar', 'Devlet bu enkazın altında kalır, bu kadar büyük bir yıkımı ayağa kaldıramazlar' dediler. Peki biz ne yaptık? Daha birinci yılı dolmadan 11 ilimizin tamamını dünyanın en büyük şantiyesine çevirerek, evlerimizi, iş yerlerimizi, binalarımızı bir bir ayağa kaldırmaya başladık. Şehirlerimizi eskisinden çok daha sağlam, çok daha modern pırıl pırıl evlerle donattık. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kenetlenmeyle, asrın felaketini, asrın dayanışmasına ve yardımlaşmasına çevirdik. Hamdolsun, Rabb'imizin yardımı, milletimizin duası, Sayın Cumhurbaşkanımız ve millete hizmet sevdalısı yol arkadaşları sayesinde depremin izlerini yavaş yavaş silmeye başladık."

Konut seferberliğiyle bütün şehirlerin çehresi ve sosyal dokusunun yeni bir boyut kazanacağını dile getiren Işıkhan, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların hem güvenli hem de en uygun ödeme kolaylığıyla yeni hanelerine kavuşacağını ifade etti.

Işıkhan, bu heyecanın ve sevincin yaşanmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, yıllardır şehirlerde adeta sessiz bir devrim gerçekleştirerek, vatandaşları sağlam ve güvenli hanelere kavuşturan TOKİ Başkanlığına ve inşa sürecinde emeği geçen tüm firmalara teşekkür etti.

Kura sonucunda hak sahibi olacak vatandaşları tebrik eden Işıkhan, aileleriyle sağlık ve huzur içerisinde oturacakları konutların şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmaları anlatarak, "Bu büyük başarıyı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve sayın Murat Kurum'un azimli ve gayretli çalışmalarıyla gerçekleştirdik." diye konuştu.

Suver, TOKİ'nin şu anda dünyanın en sayılı ve saygın kurumları arasında yer aldığını belirtti.

​​​​​​​Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan ve beraberindeki heyet, noter huzurunda TOKİ konutlarının kura çekilişi için butona bastı.

Programa, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Vedat Işıkhan, programları kapsamında Vali Muammer Erol'u da makamında ziyaret etti.

