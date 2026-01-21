Dolar
Dünya

Irak’ın Duhok kentinde İHA ve füzeli saldırı yapıldığı bildirildi

İran’da faaliyet gösteren Kürdistan Özgürlük Partisi’nin (PAK) Irak’ın Duhok kenti yolu üstünde yer alan Çemşar bölgesindeki bir karargahına insansız hava aracı (İHA) ve füze ile yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Haydar Şahin  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Irak’ın Duhok kentinde İHA ve füzeli saldırı yapıldığı bildirildi

Ankara

PAK, ABD merkezli X sosyal medya platformundan sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırıda önce İHA kullanıldığı ardından karargahın bir füze ile hedef alındığı belirtilirken, daha sonra isabet eden bir diğer İHA’nın ise patlamadığı aktarıldı.

PAK saldırının İran tarafından yapıldığını ileri sürdü, İran’dan henüz bir açıklama yapılmadı.

İran’da faaliyet yürüten PAK ülkede terör örgütü olarak nitelendiriliyor.

