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Dünya

İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak: Bu hükümet ekonomik güveni ve istikrarı yeniden tesis edecek

İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak, artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında her zaman toplumdaki en savunmasız insanları koruyacağını, ancak ekonomik istikrar ve güveni yeniden tesis etmek için ilerleyen dönemde zor kararlar alacağını açıkladı

Zuhal Demirci   | 26.10.2022
İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak: Bu hükümet ekonomik güveni ve istikrarı yeniden tesis edecek Fotoğraf: Wiktor Szymanowicz / AA

Londra

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, dün resmen İngiltere'nin yeni Başbakanı olarak göreve başlamasının ardından parlamentoda ilk haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumuna katıldı.

Ekonomide istikrar ve güveni yeniden tesis etmek için ilerleyen dönemde zor kararlar alacağı uyarısında bulunan Sunak, ancak hükümetin ekonomik açıdan savunmasız gruptaki insanlara desteğini sürdüreceği sözünü verdi.

Sunak, "Her zaman en savunmasız olanları koruyacağım. Bunu Kovid-19 salgını döneminde de yaptık ve yine yapacağız. Bu hükümet ekonomik güveni ve istikrarı yeniden tesis edecek ve bunu adil ve merhametli bir şekilde yapacağız." dedi.

Muhalefet, Braverman'ın yeniden İçişleri Bakanı olarak atanmasına tepki gösterdi

Oturumda söz alan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer da konuşmasının başında, Sunak'ı ilk Asya kökenli İngiliz Başbakan olması dolayısıyla tebrik etti.

Starmer, ülkenin yeni liderini, 19 Ekim'de kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin ardından kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrılan İçişleri Bakanı Suella Braverman'a yeni kabinesinde yer vermesi dolayısıyla eleştirdi.

Muhalefet lideri, Braverman'ı yeniden İçişleri Bakanı olarak atayan Sunak'a tepki göstererek iktidardaki Muhafazakar Parti'nin her zaman olduğu gibi "önce parti, sonra ülkeyi" ön plana koyduğu eleştirisinde bulundu.

İskoç Ulusal Partisi'nin Meclis Grubu lideri Ian Blackford da Sunak'ın kabinesinde yeniden İçişleri Bakanı olarak yer alan Suella Braverman'ın görevden alınması çağrısında bulundu.

Başbakan Sunak ise Braverman'ın tekrar bu göreve atanmasını savundu ve tekrar kabineye almaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Braverman'ın bir hata yaptığını ancak daha sonra bunu fark ederek özür dilediğini belirten Sunak, İçişleri Bakanı'nın ilerleyen dönemde suçlularla mücadele ve düzensiz göçe karşı ülke sınırlarını savunma konularına odaklanacağını dile getirdi.


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