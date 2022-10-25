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Parçalı güneş tutulması, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nden gözlemleniyor
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İngiltere’nin Hint kökenli yeni Başbakanı Rishi Sunak kimdir?

İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak’ı İstanbul Kent Üniversitesinden Doç. Dr. Ozan Örmeci ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 25.10.2022
İngiltere’nin Hint kökenli yeni Başbakanı Rishi Sunak kimdir?

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