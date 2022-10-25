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Dünya

İngiltere'de yeni kabine belli oldu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, kabinesinde Dominic Raab'ı Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı, Suella Braverman'ı İçişleri Bakanı, Steve Barclay'i Sağlık Bakanı atadı.

Zuhal Demirci   | 25.10.2022
İngiltere'de yeni kabine belli oldu

Londra

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, önceki hükümette de görev yapan Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Dışişleri Bakanı James Cleverly, Savunma Bakanı Ben Wallace, Avam Kamarası lideri Penny Mordaunt, Lordlar Kamarası lideri Lord True CBE, İskoçya Bakanı Alister Jack, Kuzey İrlanda Bakanı Chris Heaton-Harris, Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Michelle Donelan'ın görevinde kalacağı belirtildi.

Önceki hükümette Uluslararası Ticaret Bakanı olan Kemi Badenoch'un bu görevine devam edeceği, aynı zamanda Kadın ve Eşitlik Bakanı olarak atandığı bildirildi.

Kabinedeki diğer isimler ve görevleri şöyle:

Oliver Dowden Hükümetlerarası İlişkiler Bakanı ve Eşitlik Bakanı; Simon Hart Hazine Müşteşarı; Mark Harper Ulaştırma Bakanı; Therese Coffey Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanı; Gillian Keegan Eğitim Bakanı; Mel Stride Çalışma ve Emeklilik Bakanı; David TC Davies Galler Bakanı; Michael Gove İskan Bakanı; Grant Shapps İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı, Victoria Prentis İngiltere Başsavcısı.

Rishi Sunak, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu

İngiltere'de eski Başbakan Liz Truss'ın 20 Ekim'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından Rishi Sunak, dün partinin yeni lideri ve aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini Hint asıllı Sunak, ülkenin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı olarak tarihe geçmişti.

Sunak, Truss'dan önce Muhafazakar Partinin liderliğini yapan Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da istifasının ardından partide başlayan liderlik yarışında da adaylığını koymuş fakat oylama sonucu Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.

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