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Dünya

Beşinci kez Kovid-19 aşısı yaptıran Biden'dan 'Aşınızı olun' çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, bugün 5'inci kez Kovid-19 aşısını yaptırarak yaklaşan kış aylarında vakaların artması riskine karşı herkesin aşılanması gerektiğini vurguladı.

Dildar Baykan Atalay   | 25.10.2022
Beşinci kez Kovid-19 aşısı yaptıran Biden'dan 'Aşınızı olun' çağrısı

Washington

Biden, Beyaz Saray'da 5'inci kez Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Halihazırda Kovid-19'a karşı destek aşılarını yaptıranların sayısının yeterli olmadığını işaret eden Biden, "Bu durumu değiştirmeliyiz. Aşınızı bir an önce olun." çağrısında bulundu.

Yaklaşan kış aylarına işaret ederek bu dönemde grip virüsü gibi virüslerin de çoğaldığını belirten Biden, Kovid-19 geçirmenin daha da riskli bir hale gelebileceğini kaydetti.

ABD'de kış aylarında Kovid-19 vakalarının artmasından endişe ediliyor

ABD'de sağlık makamları, kış aylarında Kovid-19'un daha güçlü bir varyantının ortaya çıkabileceğinden endişe ediyor.

Öte yandan, 2020'den sonra ilk kez Kovid-19 önlemlerinin alınmadığı göz önüne alındığında bu kış aylarında daha çok vakanın da ortaya çıkabileceği ve bunun grip salgınıyla çakışabileceği de belirtiliyor.


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