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Dünya

İngiltere'nin yeni başbakanının kökeni Pakistanlı ve Hintleri karşı karşıya getirdi

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak'ın kökeni, sosyal medyada Pakistan ve Hindistanlıları karşı karşıya getirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 25.10.2022
İngiltere'nin yeni başbakanının kökeni Pakistanlı ve Hintleri karşı karşıya getirdi

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, İngiltere'nin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı olarak tarihe geçen Sunak, kökeninde hem Pakistan hem de Hindistan'dan izler taşıyor.

Ailesi Hindu olan Sunak'ın babası, yaşadıkları Doğu Afrika'dan 1960'larda İngiltere'ye göç etti.

Sunak da 1980'de İngiltere'nin Southampton şehrinde doğdu.

Rishi Sunak'ın baba tarafından dedesi ise bugün Pakistan sınırları içerisinde yer alan Pencap eyaletine bağlı Gujranvala şehrinden.

Bu durum sosyal medyada da gündeme gelirken "Sunak'ın aslen nereli olduğu" sorusu Pakistan ve Hindistan sosyal medyasında ön sıralarda yer aldı.

Sosyal medyada on binlerce gönderi paylaşıldı

Yeni İngiltere Başbakanı'nın kökenine ilişkin sorular, sosyal medyada on binlerce içeriğin paylaşılmasına yol açtı.

Hindistanlılar yeni başbakanı Hindu olması sebebiyle kendilerinden görürken Pakistanlılar da büyükbabasının Gujranvalalı olması sebebiyle Sunak'ı Pakistan kökenli olarak kabul ediyor.

​​​​​​​Bu tartışmalara son vermek isteyen bazı kullanıcılar, Sunak'ın dedelerinin İngiliz Hindistanı'nda dünyaya geldiğini işaret ederken yeni başbakanın dedelerinin doğum yerlerinin bugün Pakistan topraklarındaki Gujranvala olduğunu ve bu sebeple yeni İngiliz liderin hem Hint hem de Pakistan kökenli olduğunu belirtiyor.

Ulusal medyalar da tartışmaya dahil oldu

Bununla birlikte sosyal medyada Sunak'ın Hindistanlı veya Pakistanlıdan daha çok artık İngiltereli olduğunu ifade edenler de bulunuyor.

Öte yandan bu tartışmalar Pakistan ve Hint medyasındaki haberlere de yansıdı.

Pakistan merkezli Geo News televizyonu, Sunak'ı "Pakistan asıllı Hindu" olarak nitelendirirken Hindistan merkezli Hindustan Times gazetesi de yeni İngiliz başbakanı "Hint kökenli" olarak değerlendirdi.

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