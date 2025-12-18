Dolar
42.73
Euro
50.30
Altın
4,368.20
ETH/USDT
2,932.30
BTC/USDT
87,932.00
BIST 100
11,335.05
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da "15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazanarak 11.335,05 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 117,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,99 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağında gün boyunca ABD'de enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları bulunurken, yurt içinde BIST 100 endeksi günü pozitif bir seyirle tamamladı.

ABD'de kasım ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Merkez bankaları tarafında ise ECB faizleri beklentiler paralel olarak sabit tutarken, BoE politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Merkez Bankası rezervleri 190,8 milyar dolar olurken, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 1 milyar 318 milyon lira azalarak 11 milyar 605 milyon liraya düştü.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
