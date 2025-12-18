Dolar
42.73
Euro
50.19
Altın
4,333.27
ETH/USDT
2,842.50
BTC/USDT
86,479.00
BIST 100
11,335.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programı öncesi ödül alanları kabul etti. -VTR-
logo
Ekonomi

İstanbul Havalimanı günlük 1444 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 8-14 Aralık arasında günlük ortalama 1444 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Gökhan Yılmaz  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
İstanbul Havalimanı günlük 1444 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 8-14 Aralık'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde, günlük ortalama 1444 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1308 uçuşla Londra Heathrow, 1285 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1260 uçuşla Amsterdam havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 751 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10'uncu havalimanı oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'deki Çocuk Cezaevi'nde Yeşilay ERVA Spor Okulu açıldı
Bakan Fidan, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi
Siber Güvenlik Başkanlığından e-Devlet Kapısı'nın 17. kuruluş yılına ilişkin açıklama
RTÜK'ten iki dijital platform ve üç radyoya idari para cezası
İletişim Başkanlığınca, Türk dünyasını hedef alan dezenformasyona ilişkin panel düzenlendi

Benzer haberler

İstanbul Havalimanı günlük 1444 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı günlük 1444 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Kanadalı Air Transat İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı

THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Bolat'tan AJet'in saha ekiplerine ziyaret

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet