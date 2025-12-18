Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da "15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Ormanlar kaçak ağaç kesimine karşı teknolojik imkanlarla 7 gün 24 saat korunuyor

OGM, kaçak ağaç kesimi ve orman emvali kaçakçılığına karşı denetimlerini sıklaştırırken, Türkiye genelinde kurulan mobil kontrol noktalarında bu yıl 17 bin 414 araç denetlendi, usulsüzlük tespit edilen 89 araca da yasal işlem uygulandı.

Mehmet Can Toptaş  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Ormanlar kaçak ağaç kesimine karşı teknolojik imkanlarla 7 gün 24 saat korunuyor

Ankara

Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük, kış aylarıyla birlikte artış gösteren başta izinsiz ağaç kesimi ve kaçak orman emvali nakli olmak üzere insan kaynaklı tehditlere karşı geliştirdiği çok katmanlı koruma modeliyle orman suçlarıyla etkin mücadele yürütüyor.

Ülke genelinde oluşturulan toplu koruma ve hassas alan koruma ekipleri, suç yoğunluğu yüksek bölgelerde görev yaparak ormanların güvenliğini sağlıyor.

Orman suçlarında yüzde 80'den fazla azalma

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ormanların korunmasının Türkiye ormancılık politikalarının en temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Sahada görev yapan 21 hassas alan koruma ekibimiz ve 2 bin 196 toplu koruma ekibimizle ormanlarımızı 7 gün 24 saat esasına göre koruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karacabey, bu yıl itibarıyla ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması çalışmalarının 6 bin 640 kadrolu ve 1169 sözleşmeli olmak üzere toplam 7 bin 809 orman muhafaza memuru tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Yeşil Vatan'ı korumak için sahadaki insan gücümüzü ve teknolojik imkanlarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Son 5 yıllık veriler incelendiğinde, sahadaki denetimlerin ve koruma tedbirlerinin etkisiyle orman suçlarında yüzde 80'den fazla azalma olduğuna dikkati çeken Karacabey, bu yıl devreye alınan "Yeşile Dokun" mobil uygulamasıyla da ormanların her türlü kanun dışı müdahaleye karşı daha güçlü korunduğunu bildirdi.

Mobil ve sabit kontrol noktalarında yoğun denetim

Orman suçlarıyla mücadelede denetim ağını genişleten OGM, Türkiye genelinde kurulan mobil kontrol noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu yıl içinde bu noktalarda 17 bin 414 araç denetlenirken, usulsüzlük tespit edilen 89 araca yasal işlem uygulandı. Ayrıca 81 ilde, sabit polis ve jandarma kontrol noktalarıyla kara yolları denetim istasyonlarında da eş zamanlı kontroller gerçekleştiriliyor.

Ormanları İzleme, Koruma ve Entegre Müdahale Projesi (ORİKEM) kapsamında da yapay zeka destekli izleme sistemleri kullanılıyor.

Bu yıl sonu itibarıyla Türkiye genelindeki orman alanlarında 3 bin 150 fotokapan aktif olarak görev yaparken, bugüne kadar 136 orman suçu olay yerinde tespit edilerek müdahale edildi.

