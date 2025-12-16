Dolar
Ekonomi

Ticaret Bakanlığından yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelere denetim

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'da yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde denetim yaptı.

Doğukan Gürel  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Ticaret Bakanlığından yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelere denetim Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan kafeterya, restoran, lokanta ve pastane gibi işletmelere yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ilçesinde bulunan bir restoranda denetimde bulundu.

Denetimde, restoranın fiziksel ve karekod ile erişilen menüsü, fiyat listesi ve tarifeler incelendi.

"Tüketici fiziksel menü isterse sunulmak zorunda"

Ankara Ticaret Müdürü Elif Tan, denetime ilişkin, "Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak yiyecek ve içecek hizmeti sunulan kafeteryalar, restoranlar, lokantalar ve pastanelerde iş yerinin giriş kapısının önünde ve hizmet sunulan masaların üzerinde bulunması gereken tarife ve fiyat listelerini denetliyoruz. Masaların üzerinde fiyat listesi karekod olarak da sunuluyor. Karekodların okunup okunmadığının kontrolünü gerçekleştirdik. Şöyle bir ayrım var, tüketici fiziksel menü isterse, tüketiciye bu sunulmak zorunda." dedi.

Tan, denetimlerde aykırılık tespit edilmesi durumunda işletmelere ürün başına 3 bin 166 lira idari yaptırım uygulanacağını kaydetti.

