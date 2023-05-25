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Dünya

İngiltere'de aracıyla Başbakanlık binasının dışındaki kapılara çarpan kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da aracıyla Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın dışındaki kapılara çarpan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Zuhal Demirci  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
İngiltere'de aracıyla Başbakanlık binasının dışındaki kapılara çarpan kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Raşid Necati Aslım - AA

İngiltere

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 16.20 civarında, bir aracın Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın dışındaki ana kapılara çarptığı belirtildi.

Açıklamada, polisin, cezai hasar ve tehlikeli araç kullanma şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Herhangi bir yaralanmanın rapor edilmediği kaydedilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.

Olayın ardından Başbakanlık önündeki Whitehall Caddesi trafiğe kapatıldı.

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