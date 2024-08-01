Dolar
33.17
Euro
36.02
Altın
2,447.45
ETH/USDT
3,229.90
BTC/USDT
64,827.00
BIST 100
10,638.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere: İsrail, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yürütmelerini sağlamalıdır

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yapabilmelerini sağlaması gerektiğini bildirdi.

Behlül Çetinkaya  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
İngiltere: İsrail, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yürütmelerini sağlamalıdır Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna verilen yanıtta, "Uluslararası insancıl hukuk, çatışma alanlarında görev yapan gazetecilere koruma sağlıyor. İsrail, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yürütmelerini sağlamalıdır." ifadeleri yer aldı.

Al Jazeera muhabiri Gul ve kameraman Rifi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin görüntülerini almak için Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na gitmişti.

Gazeteciler, Heniyye'nin yıkılmış evinin çekiminin ardından bölgeden ayrıldıkları sırada araçlarını hedef alan İHA saldırısında hayatını kaybetmişti.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 31 Temmuz itibarıyla Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 111 olduğunu belirtirken, Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazeteci sayısını 165 olarak açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'(Heniyye suikastı) Barış görüşmelerindeki muhatabın böyle alçak saldırıya uğraması, barışa yapılmış bir saldırı'
Heniyye suikastı İstanbul'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail, suikast ve gizli operasyonlarla bölgeyi kargaşaya sürüklemeye çalışıyor
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü
Erzurum'da 3 mahallede etkili olan selde ev, ahır ve tarım arazisi zarar gördü

Benzer haberler

İngiltere: İsrail, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yürütmelerini sağlamalıdır

İngiltere: İsrail, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yürütmelerini sağlamalıdır

ABD, İsrail'in Al Jazeera'da çalışan gazetecilerin öldürmesiyle ilgili bölgedeki muhataplarından bilgi alacak

ABD, Gazze'de ateşkes için bölge hükümetleriyle iletişimin sürdüğünü açıkladı

Gazze'deki gazeteciler, İsrail'in meslektaşlarını öldürmesini protesto etti

Gazze'deki gazeteciler, İsrail'in meslektaşlarını öldürmesini protesto etti
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi’den Lübnan’a saldırı ve yeni suikast tehdidi

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi’den Lübnan’a saldırı ve yeni suikast tehdidi
İngiltere'de aşırı sağcıların camiye saldırısına müdahale eden 53 polisin yaralandığı belirtildi

İngiltere'de aşırı sağcıların camiye saldırısına müdahale eden 53 polisin yaralandığı belirtildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet