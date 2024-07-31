İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında Al Jazeera muhabiri ve kameramanı öldü
İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazeteci sayısı 165'e yükseldi.
Gazze
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi yaşamını yitirdi. El-Gul, son yayınını İsmail Heniyye’nin evinin enkazından yapmıştı https://t.co/qtI9SEWN1a pic.twitter.com/9OdvzngXig— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 31, 2024
Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Al Jazeera muhabiri Gul ile kameraman Rifi'nin İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Al Jazeera, Gul ve Rifi'nin İran'da bugün suikasta uğrayan Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin görüntülerini almak için Şati Mülteci Kampı'nda bulunduklarını belirtti.
İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gul ve Rifi'yi doğrudan hedef aldığını belirten Al Jazeera, gazetecilerin Heniyye'nin yıkılmış evinin çekiminden sonra bölgeden ayrıldıkları sırada seyir halindeyken saldırıya maruz kaldıklarını aktardı.
Gul ve Rifi'nin olay yerinde hayatlarını kaybetmesinin ardından cenazeler, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 165'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara, İsrail'in devam eden suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.
BM: Her bir gazetecinin öldürülmesini kınıyoruz
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin hayatını kaybetmesinin ardından "Her bir gazetecinin öldürülmesini kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.
Al Jazeera'ye başsağlığı dileklerini ileten Dujarric, "Gazetecilerin korunması şart." dedi.
Diğer benzer olaylar gibi bunun da kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulması ve suçluların hesap vermesi gerektiğini belirten Dujarric, "Her bir gazetecinin öldürülmesini kınıyoruz." diye konuştu.
Dujarric, BM'nin gazetecileri korumak için ne yapabileceğine dair de "Biz savunuculuklarını yaparak ancak katkı sağlayabiliriz ve bunu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Elinde silah olanlar biz değiliz." diyen Dujarric, çatışma bölgelerinde gazetecileri koruma imkanları olmadığını belirtti.
Dujarric, gazetecilerin bu bölgelerde büyük bedel ödeyerek görevlerini yaptığını, acı gerçeğin bu olduğunu söyledi.
Gazze'ye yabancı gazetecilerin girmesi için çağrılarını yinelediklerini bildiren Dujarric, "Refah Sınırı'nın anahtarları bizim elimizde değil. Vizeleri de biz vermiyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.