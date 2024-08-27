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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hizbullah, İsrail'in askeri tesisleri ve binalarına iki saldırı düzenlediğini duyurdu

Hizbullah, İsrail'in askeri tesislerine ve binalarına iki askeri operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Wassim Samih Seifeddine, Hamdi Yıldız  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Hizbullah, İsrail'in askeri tesisleri ve binalarına iki saldırı düzenlediğini duyurdu

Beyrut

Hizbullah tarafından saldırılara ilişkin yapılan iki ayrı açıklamada, Golan Tepelerinin güneyindeki Natur Yahudi yerleşim bölgesinde İsrail askerlerinin kullandığı binaların hedef alındığı ve Lübnan sınırına yakın Dovev yerleşim birimindeki bir vinç üzerine casusluk amaçlı olarak kurulmuş olan teçhizatın kamikaze dronlarla imha edildiği belirtildi.

Açıklamalarda, söz konusu saldırıların İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki köyleri ve sivillerin yaşadığı güvenli evleri hedef almasından dolayı misilleme olarak düzenlendiği vurgulandı.

Öte yandan İsrail tarafından bu bölgelerde saldırı uyarı sirenlerinin çaldığı belirtilirken, yaralı ya da can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçuları Meys el-Cebel beldesi yakınındaki Güney el-Merc bölgesini fosfor bombalarıyla hedef aldı.

Burc el-Muluk beldesi çevresindeki Tel en-Nahhas bölgesi de İsrail'in topçu atışlarına maruz kaldı.

Haberde, Sur kentinin doğusundaki el-Mecadil beldesinin İsrail dronları, Nabatiyye beldesi çevresindeki açık alanın ise İsrail savaş uçaklarının hedefi olduğu belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Mecadil beldesinde 3, Şihin beldesinde 1 kişinin İsrail saldırıları sonucu yaralandığını açıkladı.

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