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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Hırvatistan meclisi Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesini reddetti

Hırvatistan Meclisi, Ukrayna askerlerinin ülkede eğitim görmesine ilişkin teklifi onaylamadı.

Ahmet Nurduhan   | 16.12.2022
Hırvatistan meclisi Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesini reddetti Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Zagreb

Meclis, AB Askeri Yardım Misyonunun (EUMAM Ukrayna) bir parçası olarak Ukrayna askerlerinin Hırvatistan'da eğitilmesine ilişkin teklifi kabul etmedi.

Ülkede uzun zamandır tartışmalara sebep olan, 100 kadar Ukraynalı askerin ülke topraklarında eğitilmesine ilişkin teklifi reddeden milletvekillerinden bazıları, kararı hükümet ve cumhurbaşkanının ortaklaşa alması gerektiğine inandıklarını, aksi halde bunun anayasaya aykırı olacağını kaydetti.

Kararın alınması için 101 oy gereken meclisteki oturumda, 97 milletvekili, Ukraynalı askerlerin ülkelerinde eğitim görmesini onaylarken, 10 milletvekili aksi yönde oy kullandı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesi taraftarıyken Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, böyle bir adımın ülkesini "gereksiz yere" savaşa dahil edeceğini savunuyor.

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