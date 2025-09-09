Dolar
Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı Saar'a Hırvatistan'da "savaş suçlusu hoş gelmedin" protestosu

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar​​​​​​​'ın, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e yaptığı ziyaret, İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle protesto edildi.

İsmail Özdemir, Stipe Majic  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
İsrail Dışişleri Bakanı Saar'a Hırvatistan'da "savaş suçlusu hoş gelmedin" protestosu Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Zagreb

Saar, resmi ziyaret için geldiği Zagreb'de Başbakan Andrej Plenkovic tarafından kabul edileceği hükümet binasına geldi.

Hükümet binasın önünde bir araya gelen bir grup, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçunu protesto ederek, Saar'a yönelik "savaş suçlusu Saar, hoş gelmedin, bir sonraki durak Lahey" yazılı pankart açtı.

Hırvatistan hükümetini de İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle eleştiren göstericiler, "özgür Filistin" sloganları attı.

Polis ekipleri, hükümet binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

