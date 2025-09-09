İsrail Dışişleri Bakanı Saar'a Hırvatistan'da "savaş suçlusu hoş gelmedin" protestosu
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e yaptığı ziyaret, İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle protesto edildi.
Zagreb
Saar, resmi ziyaret için geldiği Zagreb'de Başbakan Andrej Plenkovic tarafından kabul edileceği hükümet binasına geldi.
Hükümet binasın önünde bir araya gelen bir grup, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçunu protesto ederek, Saar'a yönelik "savaş suçlusu Saar, hoş gelmedin, bir sonraki durak Lahey" yazılı pankart açtı.
Hırvatistan hükümetini de İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle eleştiren göstericiler, "özgür Filistin" sloganları attı.
Polis ekipleri, hükümet binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
