Dünya

Nepal'de polisin hükümet karşıtı göstericilere ateş açması sonucu 19 kişi öldü

Nepal'in başkenti Katmandu'da polisin hükümet karşıtı protestoculara ateş açması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, en az 347 kişi yaralandı.

Bekir Aydoğan, Yasin Yorgancı  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Nepal'de polisin hükümet karşıtı göstericilere ateş açması sonucu 19 kişi öldü Fotoğraf: Sunil Pradhan/AA

Ankara

The Kathmandu Post gazetesinin haberinde Katmandu'da polisin, hükümet karşıtı protestoculara müdahale ettiği belirtildi.

Polisin protestoculara karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandığı müdahale sırasında 19 kişinin öldüğü kaydedildi.

Ülke genelindeki hastanelerde bulunan en az 347 yaralının ise tedavi altında olduğu ifade edildi.

Öte yandan sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesi sonrası ordunun da Katmandu'ya konuşlandırıldığı vurgulandı.

Başkentte sosyal medyaya erişim yasağına karşı gösteriler

Nepal'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.

Bakanlık, gerekli izinleri alan platformların aynı gün erişime yeniden açılacağını bildirmişti.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarını ve hükümetin sosyal medyayı kapatma kararını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Yetkililer, olayların şiddetini artırmasının ardından parlamento çevresindeki önemli bölgelerde yerel saatle 22.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

