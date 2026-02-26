Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'deki hükümet: İsrail'in engelleri, Dünya Merkez Mutfağı'nın hizmetlerini durdurma tehdidi oluşturuyor

Gazze’deki hükümet, İsrail’in sahadaki engellemeleri nedeniyle, ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) Gazze'deki hizmetlerini durdurma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Mohamed Majed, Ali Semerci  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Gazze'deki hükümet: İsrail'in engelleri, Dünya Merkez Mutfağı'nın hizmetlerini durdurma tehdidi oluşturuyor

Gazze

Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Merkez Mutfağı’nın gelecek günlerde Gazze’deki faaliyetlerini durdurma niyetine ilişkin haberlerin gündeme geldiği belirtilerek, söz konusu durumun İsrail’in sahada dayattığı ciddi engellerden kaynaklandığının anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail’in engellemelerinin, gıda malzemelerinin girişine ayrılan günlük tır sayısının 25’ten 5’e düşürülmesiyle kendini gösterdiği; bunun da mutfağın operasyonel kapasitesini ciddi şekilde zayıflattığı ve her gün binlerce kişinin yararlandığı gıda hizmetlerinin sürekliliğini tehdit ettiği belirtildi.

Ofisin açıklamasında, daha önce Mısır’dan gelen sevkiyatlarla temin edilen ham maddelerin bu kez İsrail içinden satın alınması yönünde baskı yapıldığının tespit edildiği; bunun insani tedarik zincirinin niteliğini değiştirdiği, maliyetleri artırdığı ve yardım faaliyetlerinin önceki mekanizmalarla sürdürülmesine ek engeller çıkardığı aktarıldı.

Açıklamada, gazeteci ve medya kuruluşlarına konuyu yüksek mesleki sorumlulukla ele almaları çağrısı yapılarak, insani boyutun abartı ya da toplumsal panik oluşturmadan dengeli şekilde yansıtılması, olası krizin temel nedeninin yardım girişine getirilen kısıtlamalar olduğuna dikkat çekilmesi istendi.

Yardım akışına yönelik kısıtlamaların sürmesi halinde Gazze Şeridi’nin derinleşen bir insani krizle karşı karşıya kalabileceği belirtilen açıklamada, krizin önlenmesinin sorumluluğunun, "uluslararası insancıl hukuk hükümlerini ve sivillere yönelik yükümlülüklerini ihlal ederek insani yardımları kısıtlayan" İsrail’e ait olduğu vurgulandı.

Dünya Merkez Mutfağı, daha önce yaptığı açıklamalarda Gazze’deki ağır insani kriz ve ciddi gıda yetersizliği ortamında her gün yaklaşık 1 milyon ücretsiz öğün sağladığını bildirmişti.

Yardım akışında sürdürülebilirlik uyarısı

Dünya Merkez Mutfağı 23 Şubat'ta yaptığı açıklamasında, gerekli gıda malzemeleri temin edilebildiği sürece yemek dağıtım operasyonlarını sürdüreceğini, tedarik zinciri sorununu çözmek için ilgili tüm taraflarla yapıcı şekilde çalıştığını belirtmişti.

Yardım akışının düzenli ve sürdürülebilir olmaması halinde faaliyetlerini süresiz devam ettiremeyeceği uyarısında bulunulan açıklamada, gıda malzemelerinin Mısır’dan Gazze’ye güvenli şekilde ulaştırılabilmesi için acil ve düzenli insani erişime ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştı.

Açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında kuruluşta görevli bazı çalışanların hayatını kaybettiği, ayrıca İsrail’in gıda yüklü tırların girişine izin vermemesi nedeniyle mutfağın faaliyetlerini birkaç kez durdurmak zorunda kaldığı belirtilmişti.

