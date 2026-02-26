Hollanda hava yolu şirketi KLM, 1 Mart’tan itibaren İsrail’e uçuşlarını durduracağını açıkladı
İsrail basını, Hollanda kraliyet hava yolu şirketi KLM’nin, ABD ile İran arasında yaşanan gerilim gölgesinde İsrail’e uçuşlarını 1 Mart’tan itibaren askıya alma kararı aldığını duyurdu.
Kudüs
Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre KLM, Amsterdam-Tel Aviv hattındaki uçuşlarını 1 Mart’tan itibaren iptal edeceğini açıkladı.
Haberde, şirketin kararına gerekçe olarak İsrail’e yönelik uçuşların "bu aşamada ticari ve operasyonel açıdan uygun olmamasını" gösterdiği belirtildi.
Şirket ayrıca gelişmeleri takip etmeye devam edeceğini ve koşullara bağlı olarak kararını yeniden değerlendireceğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.