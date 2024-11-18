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Dünya

Hamas, Katar'daki liderlerinin "Türkiye'ye taşındığı" yönündeki iddiaları yalanladı

Hamas, Katar'da ikamet eden liderlerinin Türkiye'ye taşındığına dair İsrail basınında yer alan iddiaları reddetti.

Muhammed Emin Canik  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Hamas, Katar'daki liderlerinin "Türkiye'ye taşındığı" yönündeki iddiaları yalanladı

İstanbul

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas hareketindeki kaynaklar, İsrail basınında Hamas liderlerinin Katar'dan Türkiye'ye gittiği yönünde çıkan haberleri yalanladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail basınında yer alan haberlerin, "İsrail'in zaman zaman yaymaya çalıştığı asılsız iddialardan ibaret olduğu" belirtildi.

İsrail basınında dün, Hamas liderlerinin Katar'dan Türkiye'ye taşındığına ilişkin haberler yer almıştı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı iddialarını yalanlamıştı.

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