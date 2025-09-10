Dolar
41.27
Euro
48.37
Altın
3,649.63
ETH/USDT
4,339.00
BTC/USDT
113,451.00
BIST 100
10,586.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail, işgal planını devreye soktuğu Gazze kentinde 360 noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı

İsrail ordusu, işgal planını devreye soktuğu Gazze kentinde Filistinlilerin yaşadığı çok katlı binalar dahil olmak üzere son günlerde 360 noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Burak Dağ  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
İsrail, işgal planını devreye soktuğu Gazze kentinde 360 noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı Fotoğraf: Khames Alrefi/AA

Kudüs

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze kentini işgal için yürütülen saldırıların daha da hızlandırılacağı belirtildi.

İsrail ordusunun 3 dalga halinde gerçekleştirdiği saldırılarda ilk aşamada Filistinli sivillerin yaşadığı çok katlı binaların hedef alındığı, ikinci aşamada Daraj ve Tuffah mahallelerinde Hamas'a ait olduğu ileri sürülen hedeflere saldırılar düzenlediği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son aşamada ise Daraj, Tuffah ve Şeyh Rıdvan mahallelerine saldırılar düzenlendiği bildirildi.

İsrail Genelkurmay Başkanından Orta Doğu'da saldırıları sürdürme tehdidi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, son 48 saat içinde Suriye, Katar ve Yemen’e düzenledikleri saldırıların ardından Orta Doğu’da saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail deniz kuvvetleri subaylarının mezuniyet töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı Zamir, son günlerde birçok bölgede eşzamanlı saldırılar düzenlediklerini belirterek, “İsrail ordusunun uzun kolu her alana ulaşacak ve Orta Doğu’daki tüm düşmanlarımızın ellerini kesecek.” ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, geçen hafta Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" ifadeleriyle kenti işgal için yürüttükleri saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu ise işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuştu.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sosyal konut arzına önümüzdeki dönemde büyük bir ağırlık vermeyi düşünüyoruz
DMM, "haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği" iddiasını yalanladı
Ankara'da otomobil yaya ve araçların üzerinden savrularak takla attı
MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Bodrum'da planlı su kesintileri yapılacak

Benzer haberler

İsrail, işgal planını devreye soktuğu Gazze kentinde 360 noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı

İsrail, işgal planını devreye soktuğu Gazze kentinde 360 noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı

Hamas'tan İsrail'in Katar'daki müzakere heyetine saldırısının ardından "kararlılık" vurgusu

İsrail'in Doha'daki Hamas heyetine saldırısı, ABD'nin Katar'daki üssünü gündeme getirdi

İsrail'in Washington Büyükelçisi'nden Hamas liderlerine yeni saldırı tehdidi

İsrail'in Washington Büyükelçisi'nden Hamas liderlerine yeni saldırı tehdidi
Çöken Batı güvenceleri ve Körfez'in yeni güvenlik algısı: İbre İran'dan İsrail'e mi dönüyor?

Çöken Batı güvenceleri ve Körfez'in yeni güvenlik algısı: İbre İran'dan İsrail'e mi dönüyor?
Guardian gazetesi: İsrailli keskin nişancılar Filistinli bir ailenin fertlerini tek tek katletti

Guardian gazetesi: İsrailli keskin nişancılar Filistinli bir ailenin fertlerini tek tek katletti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet