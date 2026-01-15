Dolar
Dünya

İsrailli "yerleşimci-işgalci" kelimelerini kullanan Fransız yayınevi baskılar sonucu kitaplarını toplattı

Fransız yayınevi Hachette, 7 Ekim 2023’te ölen İsrailliler için "yerleşimci-işgalci" ifadesini kullanması ve saldırıyı "terör eylemi" olarak tanımlamaması nedeniyle bakalorya sınavına hazırlık kitaplarını toplatma kararı aldı.

Mehmet Kara  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
İsrailli "yerleşimci-işgalci" kelimelerini kullanan Fransız yayınevi baskılar sonucu kitaplarını toplattı

İstanbul

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Fransa'nın en büyük yayınevlerinden Hachette'in lise son sınıf öğrencilerine yönelik ders kitaplarında, 7 Ekim’de hayatını kaybedenler için "Yahudi yerleşimci ve işgalci" ifadelerini kullanması ülkede geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Kitapta saldırılar için açık bir biçimde "terör eylemi" ifadelerinin yer almadığı ve dolaylı yönden antisemitist algıya yol açtığı iddia edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tartışmaların ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının bir terör saldırısı olduğunu vurgulayarak, eğitim materyallerinde bu olayların muğlak ya da tartışmalı ifadelerle aktarılmasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Macron, gençlere yönelik ders kitaplarında kullanılan dilin "açık, net ve gerçeklere dayalı" olması gerektiğini kaydetti.

Yahudi kuruluşları duruma tepki göstererek kitabın yayından kaldırılması çağrısı yaptı.

Hachette, gelen tepkilerin ardından kitabı toplatma kararı aldı.

