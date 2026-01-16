Dolar
43.28
Euro
50.29
Altın
4,614.42
ETH/USDT
3,301.70
BTC/USDT
95,351.00
BIST 100
12,567.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, futbol A takımı forma sırt sponsorluğuna ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor.
logo
Dünya

İsrail ordusuna ait arızalı helikopter tahliyesi sırasında halat kopması sonucu yere çakıldı

İsrail ordusuna ait arızalı "Black Hawk" tipi bir helikopter, işgal altındaki Batı Şeria'da tahliye edildiği esnada halatın kopması sonucu düştü.

Burak Dağ  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
İsrail ordusuna ait arızalı helikopter tahliyesi sırasında halat kopması sonucu yere çakıldı

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, helikopterin hafta başında olumsuz hava koşulları nedeniyle Beytüllahim'in güneyindeki yasa dışı Guş Etzion yerleşimi yakınlarında açık araziye acil iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen "kurtarma operasyonu" sırasında helikopter havadan taşındığı sırada bağlantı halatının kopması sonucu yere çakıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken kazaya ilişkin ordu içinde soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, envanterindeki "Black Hawk" tipi helikopterleri rutin ulaştırma görevleri ve asker sevkiyatı için kullanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Ankara Valiliğinden buzlanma ve don uyarısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yarıyıl tatili mesajı
Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail ordusuna ait arızalı helikopter tahliyesi sırasında halat kopması sonucu yere çakıldı

İsrail ordusuna ait arızalı helikopter tahliyesi sırasında halat kopması sonucu yere çakıldı

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi öldü

Rusya'nın Perm bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet