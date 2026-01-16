İsrail ordusuna ait arızalı helikopter tahliyesi sırasında halat kopması sonucu yere çakıldı
İsrail ordusuna ait arızalı "Black Hawk" tipi bir helikopter, işgal altındaki Batı Şeria'da tahliye edildiği esnada halatın kopması sonucu düştü.
Kudüs
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, helikopterin hafta başında olumsuz hava koşulları nedeniyle Beytüllahim'in güneyindeki yasa dışı Guş Etzion yerleşimi yakınlarında açık araziye acil iniş yaptığı bildirildi.
Açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen "kurtarma operasyonu" sırasında helikopter havadan taşındığı sırada bağlantı halatının kopması sonucu yere çakıldı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken kazaya ilişkin ordu içinde soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
İsrail ordusu, envanterindeki "Black Hawk" tipi helikopterleri rutin ulaştırma görevleri ve asker sevkiyatı için kullanıyor.