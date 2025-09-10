Dolar
Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu, Katar'a tekrar saldırı düzenleyebilecekleri tehdidinde bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın Hamas yetkililerini sınır dışı etmemesi halinde ülkeye tekrar saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Burak Dağ  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
İsrail Başbakanı Netanyahu, Katar'a tekrar saldırı düzenleyebilecekleri tehdidinde bulundu

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan video konuşmasında Netanyahu, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldıracakları tehdidini savurdu.

Katar ve Hamas yetkililerinin bulunduğu tüm ülkelere seslendiğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim 2023’teki sürpriz saldırısını 11 Eylül saldırılarına benzeterek Doha'ya düzenledikleri saldırıyı meşrulaştırmaya çalıştı.

Katar'ın egemenliğini ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek gerçekleştirdikleri saldırı nedeniyle dünyanın dört bir tarafından İsrail'e yönelik kınamalara değinen Netanyahu, "Şimdi, dünyanın çeşitli ülkeleri İsrail'i kınıyor. Kendilerinden utanmalılar." dedi.

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

