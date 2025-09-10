Dolar
Dünya

Küresel Sumud Filosu'nun Tunus’tan Gazze’ye hareketi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

Gazze’ye doğru İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Tunus’tan Gazze’ye hareketi olumsuz hava şartlarından dolayı 11 Eylül Perşembe gününe ertelendi.

Mehmet Akif Turan  | 10.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Küresel Sumud Filosu'nun Tunus’tan Gazze’ye hareketi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi Fotoğraf: Mohamed Mdalla/AA

Tunus

Filo katılımcılarından ve Mağrib Sumud Konvoyu İcra Üyesi Nebil Şennufi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aslında filonun bugün hareket etmesi planlanmıştı ancak uzmanlardan aldığımız hava tahminlerine göre hava şartlarının bugün kötü olacağı bildirildi. Bu nedenle teknelerin limandan çıkışı yarına ertelendi" dedi.

Şennufi, "Yarın seher vakti tekrar durum değerlendirilecek, hava şartları dikkate alınarak hareket edilecek. Bu erteleme aynı zamanda bazı lojistik eksikliklerin giderilmesine de fırsat tanıyacak." diye konuştu.

Sabah saatlerinde güvenlik birimleriyle toplantı yaptıklarını belirten Şennufi, çıkış izinlerinin alındığını ve hareket etmeleri için her hangi bir engelin kalmadığını aktardı.

Şennufi, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Ertelemenin tek nedeni yağmur ve rüzgârdan kaynaklanan olumsuz hava koşulları. Yaklaşık 36 gemi hazır, ancak 2 ya da 3 gemi henüz tamamen hazır değil. Onların bize daha sonra katılması mümkün."

Filo katılımcılarının sayısının 5 yüz ila 7 yüz kişi arasında olduğunu belirten Şennufi, "İtalya ve İspanya’dan gelecek teknelerle buluşmamızın ardından gemi sayısı daha da artacak. Ayrıca bugün Mısır devletinin bir Mısır gemisine çıkış izni verdiği bilgisini aldık." ifadelerini kullandı.

Filoya destek gösterisi

Öte yandan, binlerce Tunuslu, başkent Tunus’un Sidi Bu Said Limanı ve sahilinde toplanarak filoya desteklerini gösterdi, Filistin davasına sahip çıktıklarını ve Gazze’deki soykırım ile ablukayı reddettiklerini dile getirdi.

Katılımcılar Filistin ve Tunus bayrakları taşıdı; “Canımız, kanımız feda olsun ey Filistin”, “Lebbeyk ya Aksa”, “Gazze onurun simgesidir”, “Filistin’e özgürlük”, “Soykırımı durdurun” sloganlarını attı.

Küresel Sumud Filosu'na 40'ın üzerinde ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 40'tan fazla ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze’ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

