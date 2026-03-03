Dolar
43.98
Euro
51.09
Altın
5,274.30
ETH/USDT
1,948.80
BTC/USDT
66,606.00
BIST 100
13,174.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Kudüs’ten yayındayız
logo
Dünya, Filistin

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda ikisi kadın 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda ikisi kadın 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Hilal Duran  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda ikisi kadın 40 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil ve Kalkilya kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği kaydedildi.

Baskınlarda ikisi kadın 40 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail’in Filistinlilere yönelik gözaltı uygulamalarını artırdığı, bu uygulamaların özellikle Batı Şeria’nın kuzey ve orta kesimlerinde yoğunlaştığı ve serbest bırakılan eski mahkumlar ile kadınlar ve gençlerin hedef alındığı belirtildi.

İsrail saldırıları ve baskılarının ramazan ayında da artarak devam ettiği aktarılıyor.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı. Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1118 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Sükunetin sağlanması ve yeniden bir barış ortamı oluşması için yoğun bir çaba içindeyiz
Bayburt'ta menderesler karla kaplandı
Kızılırmak'ın debisi yükselince tarihi Şahruh Köprüsü'nün 8 kemeri suyla doldu
Türkiye'ye öğrenime gelen Filistinli öğrenciler, ülkelerindeki ramazan atmosferini anlattı
Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi

Benzer haberler

İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i kapalı tutmaya devam ediyor

İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i kapalı tutmaya devam ediyor

Bakan Fidan: Sükunetin sağlanması ve yeniden bir barış ortamı oluşması için yoğun bir çaba içindeyiz

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda ikisi kadın 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir Filistinli daha hayatını kaybetti
Netanyahu'nun "altıgen" ittifak söylemi ve bölgesel dengelere etkisi

Netanyahu'nun "altıgen" ittifak söylemi ve bölgesel dengelere etkisi
Türkiye'ye öğrenime gelen Filistinli öğrenciler, ülkelerindeki ramazan atmosferini anlattı

Türkiye'ye öğrenime gelen Filistinli öğrenciler, ülkelerindeki ramazan atmosferini anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet