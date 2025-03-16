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Dünya

Halepçe'deki saldırının 37. yılında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

Irak'ın Halepçe kentinde, 37 yıl önce ülkenin devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde düzenlenen kimyasal saldırıda yaşamını yitirenler için anma töreni gerçekleştirildi.

Bekir Aydoğan  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Halepçe'deki saldırının 37. yılında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

Erbil

Halepçe’de hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen etkinliğe, siyasi parti ve yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra katliamda ölenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Katliamda yaşamını yitirenlerin mezarlarını ve Şehitlik Anıtı'nı ziyaret eden katılımcılar, çiçek ve çelenk bıraktı.

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri de hayatını kaybedenleri yaptıkları açıklamalarla andı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Irak hükümetinin Halepçe katliamının mağdurlarına karşı yasal ve ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, Halepçe'yi il statüsüne yükseltmek için gerekli tüm adımları atması gerektiğini belirtti.

Barzani ayrıca, uluslararası toplumun, bu tür vahşetlerin tekrarlanmasını önleme çabalarında ısrarcı olması çağrısında da bulundu.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de Irak hükümetinin hayatını kaybedenler ve ailelerine tazminat ödeme konusundaki anayasal ve yasal sorumluluğunu henüz yerine getirmediğini savundu.

Irak meclisinin de Halepçe'nin vilayet olmasına ilişkin gerekli süreci bugüne kadar onaylamadığını aktaran Barzani, Halepçe kurbanlarının acılarının derhal ele alınmasını talep etti.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ise “insanlığa karşı işlenen bu suçun sorumluluğu, sonuçları ve mağdur ailelere tazminat ödenmesinin Irak devletinin sorumluluğunda olduğunu” kaydetti.

- Halepçe'de düzenlenen kimyasal saldırı

Halepçe'ye kimyasal saldırı, İran-Irak Savaşı döneminde, Kürtlere karşı başlatılan Enfal Hareketi'nin son aşaması olarak değerlendiriliyor.

Baas rejimi lideri Saddam Hüseyin'ın kuzeni ve "Kimyasal Ali" olarak tanınan Ali Hasan el-Mecid'in komutasında 16 Mart 1988'de İran sınırına çok yakın bir mesafede yer alan ve o dönem küçük bir ilçe olan Halepçe'ye hardal ve sarin gazlarının bulunduğu bombalarla saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Halepçe'nin merkezi ve yakınındaki yerleşimlerine yönelik saldırı sonucu kentte elma kokusu yayılmaya başlamış, kokunun neden kaynaklandığından habersiz 5 bin Halepçeli, evlerinin önünde veya kaçmaya çalışırken araçlarının içinde birbiri üzerine yığılarak hayatını kaybederken, 7 bini de yaralanmıştı.

Geride kalanlar ikinci bir saldırı korkusuyla araçlarla veya yaya olarak İran sınırına doğru kaçmaya başlamıştı.

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