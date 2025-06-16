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İsrail, İran’da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının ardından İran devlet televizyonu binasını vurdu.
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Dünya

Irak Savunma Bakanı'ndan "her türlü duruma karşı tam hazırlık halindeyiz" açıklaması

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Irak güçlerinin, her türlü muhtemel duruma karşı tam hazırlık halinde olduğunu söyledi.

Haydar Karaalp  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Irak Savunma Bakanı'ndan "her türlü duruma karşı tam hazırlık halindeyiz" açıklaması

Bağdat

Irak resmi haber ajansı INA, Abbasi'nin açıklamalarına yer verdi.

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Ülkede güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu belirten Abbasi, İsrail'in Irak'a olası saldırısına ilişkin ise "Irak güçleri, muhtemel her türlü duruma karşı tam hazırlık halindedir." dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de İsrail'in Orta Doğu’da savaşın alanını genişletmeye ​​​​​​​çalıştığını söylemişti.

İsrail'in, İran'a destek veren Iraklı Şii milis grupların liderleri ile karargahlarına saldırı düzenlemesinden endişe ediliyor.

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