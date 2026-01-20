Dolar
43.28
Euro
50.86
Altın
4,733.54
ETH/USDT
3,110.80
BTC/USDT
91,348.00
BIST 100
12,799.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde konuşuyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Yunanistan'da, "seçimlerde iktidar partisine İsrail'den destek" iddialarıyla ilgili soru önergesi

Yunanistan'daki muhalefet partisi SYRIZA Milletvekili Olga Yerovasili, İsrail basınında çıkan, 2023 Yunanistan genel seçiminde iktidar partisinin başarılı olması için İsrail'in destek verdiğine ilişkin iddialarla ilgili sözlü soru önergesi verdi.

Derya Gülnaz Özcan  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Yunanistan'da, "seçimlerde iktidar partisine İsrail'den destek" iddialarıyla ilgili soru önergesi

Atina

Yerovasili, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail gazetesi Haaretz'in iktidar partisi Yeni Demokrasi hakkında ciddi iddiaları olduğuna dikkati çekerek, bu iddiaların Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından yanıtlanmasını talep etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un çalışma arkadaşı aracılığıyla, 2023 genel seçimi öncesi Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi lehine internet üzerinden kamuoyu oluşturulması için destekte bulunduğu iddialarını hatırlatan Yerovasili, İsrail basınına göre bu işbirliğinin Yunanistan'da dinleme skandalının gündemde olduğu 2022 sonlarına kadar uzadığını ifade etti.

Yerovasili, yönelttiği sözlü soru önergesiyle Başbakan Miçotakis'ten, "Yeni Demokrasi, 2023 genel seçimi öncesi ve dinleme skandalı sonrasında, İsrail Cumhurbaşkanı'nın yakın bir çalışma arkadaşıyla internette kamuoyunun yönlendirilmesi için işbirliği yaptı mı?" sorusunu yanıtlamasını istedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, İzmir'den uğurlandı
Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Geçen yıl 8,4 milyon kimlik kartı işlemi yapıldı
Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi davasında karar
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"nun tüzüğünde Gazze'ye tek satır yer verilmedi

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"nun tüzüğünde Gazze'ye tek satır yer verilmedi

Yunanistan'da, "seçimlerde iktidar partisine İsrail'den destek" iddialarıyla ilgili soru önergesi

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaralandı

İsrail, Lübnan'da sınıra yakın bir beldede 2 evi havaya uçurdu

İsrail, Lübnan'da sınıra yakın bir beldede 2 evi havaya uçurdu
İsrail'in, ABD'nin taleplerine rağmen Refah Sınır Kapısı'nı açmayı reddettiği aktarıldı

İsrail'in, ABD'nin taleplerine rağmen Refah Sınır Kapısı'nı açmayı reddettiği aktarıldı
İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet