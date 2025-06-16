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İsrail - İran arasındaki gerilimle ilgili son duruma ilişkin Tahran'dan yayındayız. CEP-Teams bağlantısı
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Dünya

Irak Başbakanı: İsrail, Orta Doğu’da savaşın alanını genişletmeye çalışıyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail’in, Orta Doğu'da "yeni harita çizmek amacıyla" bölgedeki savaş alanını genişletmek istediğini söyledi.

Haydar Karaalp  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Irak Başbakanı: İsrail, Orta Doğu’da savaşın alanını genişletmeye çalışıyor

Bağdat

Sudani, aralarında Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan olmak üzere Asya, Avrupa ve Amerika kıtasından Irak’ta görev yapan yabancı misyon temsilcileriyle bir araya geldi.

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İsrail ve İran arasındaki çatışmalara değinen Sudani, “Irak, İran ile tam dayanışma içindedir; saldırı durdurulmalı ve savaşın yayılması engellenmeli.” dedi.

İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana uluslararası ve insani hukuk kurallarını hiçe sayarak suçlar ve katliamlar işlediğini vurgulayan Sudani, Irak’ın saldırının durdurulması ve barışçıl bir çözüm için müzakerelere dönülmesi konusunda uluslararası toplumu ve özellikle ABD’yi sorumluluk almaya çağırarak, şunları kaydetti:

“Irak’ın egemenliğine yönelik her türlü ihlali reddediyoruz. Bu saldırılar yalnızca İran’ın değil, Irak’ın güvenliği ve istikrarı açısından da tehdit oluşturuyor.

İsrail, Orta Doğu’da yeni bir harita çizmek amacıyla savaşın kapsam alanını genişletmeye çalışıyor.”

⁠⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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